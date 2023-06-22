Якщо військкомат дозволить: через нові правила багато українців можуть втратити роботу (документ)

Нова постанова Кабінету міністрів України вже набула чинності

В Україні продовжується дія загальної мобілізації, а це означає, що придатних до служби громадян, як і раніше, можуть призвати на фронт. На тих же громадян, хто залишився в тилу під час війни, може чекати неприємний "сюрприз" у вигляді втрати роботи.

Про це свідчить постанова Кабміну від 18 квітня 2023 року, яка набула чинності вчора, 21 червня.

Згідно із документом, українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями. Відтепер цією діяльністю можуть займатися лише особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.

Тепер до заяви на отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності повинні додаватися такі документи:

Документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Копія відповідного документа також має бути додана, за винятком осіб, які не підлягають призову з мобілізації.

Копія військового квитка, контракту чи довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров’я для виконання військової служби.

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