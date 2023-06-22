Російський бойовий вертоліт впав у Білорусі: подробиці та фото

Z-вертоліт впав неподалік кордону з Україною

Російська армія продовжує втрачати свою бойову авіацію не тільки у бою, а й під час польотів на "своїй території". Один із таких випадків стався у Білорусі. Там звалився Мі-24 ВКС рф.

Про це повідомляє Міноборони РБ.

Так, за даними білоруського воєнного відомства, інцидент стався сьогодні, 22 червня, о 13:30 у Барановичському районі. Повідомляється, що бойовий гелікоптер Мі-24 "здійснив жорстку посадку".

"Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає. Причини події встановлюються комісією", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Міноборони РБ не вказує, чий саме це був гелікоптер, але в мережі вже стверджують, що він належав саме росії, прикріплюючи відповідні фото.

Стверджувати, що вертоліт саме россійський, ймовірно, дозволяють так звані смуги вторгнення у вигляді літери Z, яка розташована на хвості апарата. Варто зазначити, що місто Барановичі в Білорусі набуло популярності після початку війни в Україні завдяки аеродрому та полігону, де тепер знаходяться військові армії рф.

Нагадаємо, що навесні 2023 року в російському Брянську невідомі знищили цілу низку російських вертольотів.

Також ми повідомляли, що військовий вертоліт росіян упав у Криму.