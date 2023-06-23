Війна — день 485: продовження контрнаступу України та загроза теракту на ЗАЕС

Оперативно про головні події на фронті 23 червня

Україна продовжує стримувати повномасштабну агресію росії вже протягом 485 днів. У південних та східних областях України продовжуються важкі бої, — там ЗСУ стримують наступ ворога і на окремих напрямках самі проводять контрнаступ, який має частковий успіх. Тим часом особливо багато розмов про можливу провокацію росії на Запорізькій АЕС в Енергодарі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Якщо росія використає проти України ядерну зброю, станеться великий викид радіації на територію Європи, що буде вважатися нападом на Альянс і початком війни проти НАТО, — відповідний проєкт резолюції у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

З даними за 20 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 482: ЗСУ продовжують розвивати наступ на півдні

Про те, що відбувалося 21 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 483: ЗСУ продовжують розвивати наступ, незважаючи на запеклий опір окупантів

Як були справи 22 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 484: важкі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні