Рус

Війна — день 485: продовження контрнаступу України та загроза теракту на ЗАЕС

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 485 днів
Бої за Україну тривають 485 днів. Фото telegraf.com.ua

Оперативно про головні події на фронті 23 червня

Україна продовжує стримувати повномасштабну агресію росії вже протягом 485 днів. У південних та східних областях України продовжуються важкі бої, — там ЗСУ стримують наступ ворога і на окремих напрямках самі проводять контрнаступ, який має частковий успіх. Тим часом особливо багато розмов про можливу провокацію росії на Запорізькій АЕС в Енергодарі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Якщо росія використає проти України ядерну зброю, станеться великий викид радіації на територію Європи, що буде вважатися нападом на Альянс і початком війни проти НАТО, — відповідний проєкт резолюції у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

З даними за 20 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 482: ЗСУ продовжують розвивати наступ на півдні

Про те, що відбувалося 21 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 483: ЗСУ продовжують розвивати наступ, незважаючи на запеклий опір окупантів

Як були справи 22 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 484: важкі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні

Теги:
#Росія #Війна