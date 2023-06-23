ЗСУ просуваються на трьох ділянках фронту, а ворогу не вистачає резервів: свіжі карти боїв в Україні

ЗСУ ведуть контрнаступальні операції, мають успіх та закріплюються на зайнятих рубежах

Триває 485-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ ведуть наступальні дії у районі Кремінної Луганської області, на заході Запорізької області та на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Своєю чергою, окупанти не можуть відновити повномасштабні наступальні дії на південь від Кремінної через відсутність резервів на Луганському фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, тривають важкі бої. За добу сталося понад 20 бойових зіткнень.

Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції у районі Кремінної Луганської області, на заході Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наші воїни в районі Кремінної досягли часткових успіхів і закріпилися на нових позиціях. Офіційний представник української Таврійської групи військ капітан Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися до одного кілометра у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Луганська та Харківська області

Український Генштаб повідомив, що окупанти наступали біля Сіньківки, успіху не мали. Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної, у напрямку Білогорівка-Діброва, досягли часткового успіху та закріпилися на нових рубежах. На північний захід від Діброви, поблизу Серебрянського лісу і на північ від Григорівки йдуть важкі бої. Росіяни вели безуспішні наступальні дії у Діброви, Білогорівки та Серебрянки.

Луганська область

Російське джерело заявляло, що війська рф не можуть відновити повномасштабні наступальні дії на південь від Кремінної через відсутність резервів на Луганському фронті.

Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що українські сили вчинили обмежені наступи поблизу Озарянівки. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступи біля Іванівського, Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Спікер Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута інтенсивність бойових дій знизилася через недавню ротацію російських сил. Російські ВДВ та мотострілкові частини діють обережно, дивлячись на втрати ПВК "Вагнера" під час Бахмутської битви.

Бахмутський напрямок

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, показують, що українські сили завдали удару по російським військам на південь від Кодеми.

Обидві сторони проводили атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Північного, Першотравневого, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Донецька область

Спікер українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень повідомив, що російські штурми найінтенсивніші в районі Авдіївки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що українські сили відобразили російський наступ поблизу Вугледару. На адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями ЗСУ проводили наступальні дії, окупанти також атакували. Валерій Шершень зазначив, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області. Український Генштаб повідомляв, що українські війська мали часткові успіхи на лінії Рівнопіль-Старомайорське.

За даними Генштабу, росіяни спробували відбити втрачену територію біля Макарівки. 22 червня українські війська розвивали контрнаступну операцію на заході Запорізької області. Російські війська без успіху наступали у напрямі П’ятихаток.

Запорізька область

Росіяни стверджували, що українські війська атакували на південний схід від Орєхова біля Вербового, а російський блогер заявив, що українські війська трохи просувалися поблизу Новофедорівки.

Херсонська та Миколаївська області

Раніше "Телеграф" розповідав, що за даними CNN, на Заході вважають, що контрнаступ ЗСУ поки не має серйозного успіху і просувається повільно, а росіяни демонструють більше сили та серйозну підготовку, ніж очікувалося. Незважаючи на невтішну оцінку, анонімні спікери наголосили, що контрнаступ перебуває на ранній стадії і "згодом українські сили зможуть відвоювати територію".