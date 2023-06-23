Недобрий ранок для окупантів: у Маріуполі за раз ліквідували чотирьох російських офіцерів (відео)

Партизани Маріуполя передали чергове привітання окупантам

У тимчасово окупованому Маріуполі, мешканці якого активно намагаються вигнати росіян, партизани за ніч ліквідували чотирьох офіцерів армії окупантів.

Про це на своєму каналі в телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, ворогів вдалося ліквідувати в одному із приватних будинків.

"Маріупольський Опір доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, які оселилися в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік Маріупольського морського порту. П’ятниця починається з добрих новин", — написав він.

Також бійці маріупольського спротиву показали кадри з місця подій.

Водночас представники так званої влади Маріуполя поки що офіційно про події нічого не повідомляли.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни хочуть відправити на відновлення зруйнованого ними Маріуполя тисячі студентів. Також ми писали про те, що до окупованого міста приїхали футбольні ультрас з росії та влаштували стрілянину на місцевому стадіоні імені Бойка.