Стосується не лише України: у ГУР розповіли, чому росія почала частіше бити "Кинджалами"

Росіяни намагаються залякати "Кинжалами" не лише Україну

Росіяни, як і раніше, думають, що їхні "Кинджали" є недосяжною ціллю для української системи ППО, хоча наші захисники вже неодноразово збивали такий тип ракет.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Кинджал" зарекомендував себе з російської точки зору — вони так вважають, що це ракета, яку неможливо збити. Але сьогодні це не так, і ми це бачимо. Найновіші системи західного зразка дозволяють знищувати "Кинджал", — сказав він.

При цьому, каже Скибицький, росіяни продовжують думати, що використання такого типу ракет чинить тиск не лише на Україну, а й на її західних партнерів.

"Військова розвідка неодноразово фіксувала в ході тренувальних польотів МіГ-31К (це носії "Кинджала") на території Білорусі відпрацювання питань пусків ракет не лише територією України, а й територією Польщі, Німеччини. А це один з елементів шантажу та тиску на міжнародну спільноту, щоб вони обмежили, а то й узагалі припинили підтримку нашої держави", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни вдарили "Кинджалами" по Києву під час візиту переговорників із Африки.