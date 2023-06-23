В Україні офіційно запрацював реєстр зброї: що варто знати (інфографіка)

Українцям розповіли, що змінилося з початком роботи Єдиного реєстру зброї

В Україні з 23 червня повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедуру отримання дозволів буде спрощено", — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас глава МВС Ігор Клименко зазначив, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів.

Це дозволить українцям отримати послугу, не виходячи з дому без відвідування органу Нацполіції. Документи можна буде подати через Єдине вікно громадянина або в магазині з продажу зброї.

Також у міністерстві створили додаткові канали зв’язку із громадянами:

Контакт-центр ЄРО: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

Раніше "Телеграф" писав про те, що радять українцям робити зі зброєю та технікою, які потрапили до них під час повномасштабної війни з росією.