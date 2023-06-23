В Україні офіційно запрацював реєстр зброї: що варто знати (інфографіка)
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Українцям розповіли, що змінилося з початком роботи Єдиного реєстру зброї
В Україні з 23 червня повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедуру отримання дозволів буде спрощено", — йдеться у повідомленні відомства.
Водночас глава МВС Ігор Клименко зазначив, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів.
Це дозволить українцям отримати послугу, не виходячи з дому без відвідування органу Нацполіції. Документи можна буде подати через Єдине вікно громадянина або в магазині з продажу зброї.
Також у міністерстві створили додаткові канали зв’язку із громадянами:
- Контакт-центр ЄРО: 044-33-44-035
- Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot
Раніше "Телеграф" писав про те, що радять українцям робити зі зброєю та технікою, які потрапили до них під час повномасштабної війни з росією.