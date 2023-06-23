путін готується завдати ядерного удару по Києву: Саакашвілі назвав головну ціль диктатора

Саакашвілі вважає, що Зеленському потрібно бути уважним найближчим часом

Дії росії, та її керівника володимира путіна зокрема, в останні місяці говорять про те, що рф готується до застосування ядерної зброї. Причому застосувати її можуть по центру прийняття рішень для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Про це у своїй колонці на сайті "Української правди" написав колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Незважаючи на скептицизм деяких з приводу українського наступу, у москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано", — зазначив політик.

Саакашвілі вважає, що внаслідок наступу ЗСУ Кримський міст буде знищено, а наші військові підійдуть до адміністративного кордону із Кримом.

"В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у москві обов’язково почнеться розвал кремлівської влади. І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру прийняття рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника", — додав він.

Також Саакашвілі не виключав удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п’яту статтю НАТО.

"Що отримає з усього цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, через кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон моргне першим. Ну, а якщо не моргне, то у цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами", — додав політик.

У зв’язку з цим Саакашвілі закликав "особливо берегти" президента Зеленського та керівництво країни.

"Знищення Зеленського — це єдине, що врятує росію хоча б частково", — додав він.

Раніше Телеграф писав, що Штати відреагували на можливе застосування росією ядерної зброї.