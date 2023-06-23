Контрнаступ ЗСУ в активній фазі: наступ росіян зупинили одразу на двох напрямках

На фронті щодня є просування

Контрнаступ ЗСУ триває в активній фазі, але поки що робити передчасно будь-які оцінки зарано. Українські військові впевнено просуваються, а на двох напрямках їм вдалося зупинити наступ противника.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила сьогодні, 23 червня, в ефірі телемарафону.

"Щодня у нас є просування. Щодня. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено", — відповіла Маляр на слова іноземних ЗМІ про те, що нібито контрнаступ не виправдав очікувань.

Вона також додала, що були приклади швидкого звільнення територій, але так і навпаки – це тривалий час.

"Якщо ми говоримо про Херсон, дуже довго формувалася ситуація з Силами оборони, щоб потім можна було ефективно звільнити місто", — сказала вона.

У своєму Telegram-каналі Ганна Маляр написала, що на Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони зупинили наступ російських окупантів.

Водночас у Генштабі інформують, що ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Частковий успіх мали на напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка – Новофедорівка. Своєю чергою, загарбники зосередилися на недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку.

Сили оборони України стримують настання ворога на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямах. Особливо важкі бої продовжуються:

на Лиманському напрямку – у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області;

на Авдіївському напрямку – у районах населених пунктів Північне та Авдіївка Донецької області;

на Мар’їнському напрямку – у районах населених пунктів Мар’їнка та Перемога Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звіті Інституту вивчення війни (ISW) з’явилася інформація щодо можливого призупинення контрнаступу ЗСУ. Фахівці пояснили, навіщо це буде потрібно.