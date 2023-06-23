"Будемо орієнтуватися на середину літа": в ГУР дали прогноз по війні в Україні

Наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій

У найближчі 2-3 місяці ситуація на фронті буде такою, як зараз — триватимуть активні бойові дії. Україна звільнятиме свої території, а росія намагатиметься досягти цілей "СВО". Проте важливою точкою стане середина літа.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій. Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили", — окреслив він перспективи.

Висновки щодо військових спроможностей рф у близькому майбутньому та прогнози її наступних кроків, за словами Скібіцького, можна буде робити в середині літа.

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування. Російське командування, наприклад, вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей російської федерації, і прогнозувати можливий характер дій росії уже на осінньо-зимову кампанію", — резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький також пояснив, чому росія почала частіше бити по Україні "Кинджалами".