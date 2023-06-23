Може бути однією з загроз: у ГУР оцінили ризики від нових ракет на кордоні з Україною

Ракетний комплекс "Бал" біля кордонів України може нести загрозу для населення, вважають у ГУР

Ракетні комплекси "Бал", які нещодавно росія стягнула до північних кордонів України, не мали великої ефективності при обстрілах нашої території на Півдні.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький.

За його словами, зараз розвідка з’ясовує детальнішу інформацію про те, які загрози можуть нести дані установки на північному кордоні.

"Знову ж таки, комплекси "Бал" та "Бастіон" використовувалися і з Кримського півострова, і з Херсонської області по наземних об’єктах. Але ефективність такого застосування була низькою через те, що ці комплекси призначені насамперед для боротьби з морськими цілями. "Бал" — це протикорабельний комплекс, а тому він не дуже ефективний проти сухопутних цілей", — розповів Скибицький.

Представник ГУР при цьому підтвердив, що росіяни працювали над модернізацією комплексу, щоб завдавати їм ударів по наземних цілях.

"Це питання відстежується, воно справді актуальне, і це може бути однією з загроз для наших міст, для цивільного населення", - додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чим небезпечні установки "Бал" для України.