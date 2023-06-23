На війні загинув батько чотирьох дітей: на фронт не брали, але пішов добровольцем

Чоловіка не залишали думки, що він потрібен на фронті

Щодня у війні з російськими окупантами гинуть захисники України — під час виконання бойового завдання у районі Старомайорського Донецької області обірвалося життя 43-річного батька чотирьох дітей із Чернігова В’ячеслава Анопрієнка. Він хотів вступити до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення росії, але спочатку його не брали через дітей.

Про це розповіло видання "Суспільне.Чернігів".

"Щойно почалася війна, він пішов у військкомат. Його не взяли, сказали: "У тебе четверо дітей, ми таких не беремо", — розповіла тітка героя.

Проте, за словами дружини В’ячеслава, чоловіка не полишали думки, що він потрібен на фронті. На службі вже був його молодший брат, і чоловік просто не міг сидіти вдома.

"Наташо, ти розумієш, що там хлопці без ротації?" — "Розумію". — "Наташа, ти розумієш, що їм потрібна допомога?" — "Розумію". — "Наташа, ну ти розумієш, що якщо не я, то хто?" Кажу: "Розумію. Слава, а як ми?" — "Ти сильна, ти впораєшся". Це були його слова", – розповідає вона.

В’ячеслав пішов на війну у березні 2023 року

Жінка додала, що остаточне рішення чоловік ухвалив після розстрілу окупантами українського Героя Олександра Мацієвського. В’ячеслав Анопрієнко пішов служити добровольцем у березні.

"Прокидаємось одного ранку, я складаю їжу, сама йду на роботу, і Слава теж. Сідаємо в маршрутку, їдемо. Рюкзак він бере на плечі, я їду далі, а він виходить на військкоматі. Ось так і пішов", — розповіла вона.

Воїн служив у 88-му окремому батальйоні морської піхоти

В’ячеслав служив у 88-му окремому батальйоні морської піхоти, вони щодня спілкувалися із дружиною. Вранці 13 червня вони мали останню розмову — увечері чоловік не написав і не подзвонив. Дуже болісно загибель батька сприйняли діти.

"Я боялася, чесно, не знала, як сказати. Спочатку Максиму сказала. Він не плакав, може, просто не усвідомлював. Тримався, а потім заходжу до нього в кімнату, а він лежить і реве у подушку. Ну а дівчата плакали: "Мамочка, ні! Мамо, цього не може бути!", — розповіла жінка.

Воїна поховали у Чернігові

Як повідомляв "Телеграф", у боях із окупантами загинув український захисник Назар Матлак з міста Борщів Тернопільської області. До війни він працював у видавництві, випустив десятки бестселерів та був учасником Майдану.