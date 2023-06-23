Чонгар - лише початок. Як Україна "відрізатиме" рф від окупованих територій

Поки ЗСУ б'ють загарбників на фронті, спецслужби позбавляють їх коридорів для перекидання озброєння в Україну

Україна продовжує завдавати болючих ударів по логістиці російських окупантів. Так, у ніч на 22 червня поблизу Чонгара, на адміністративному кордоні Криму та Херсонщини, пролунали потужні вибухи. За даними ГУР МОУ, в результаті злагодженої роботи українських спецслужб і місцевого населення, було підірвано декілька мостів, в тому числі – Чонгарський через Сиваш, яким проходить до 70% всього воєнного та цивільного трафіку росіян.

Наразі відомо, що внаслідок удару було пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й конструкції мостів, через що рух ними довелося перекрити. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що сполучення між окупованими територіями здійснюється резервними маршрутами. Водночас, очевидно, що втрата цієї "артерії" суттєво ускладнить окупантам постачання військ технікою та озброєнням.

"Телеграф" звернувся до військових експертів, щоб з'ясувати, які логістичні об'єкти можуть стати наступною ціллю для українських спецслужб, і як їх знищення вплине на хід бойових дій.

"Бавовна" цвістиме й надалі

З перших днів повномасштабної війни в Україні Крим був одним з ключових логістичних вузлів для російських окупаційних військ. Саме через Керченський міст рф перекидає левову частину військової техніки та живої сили зі своєї території на південь України. Руйнація цієї переправи може завдати непоправних втрат ворогу і значно ослабить його військовий потенціал.

Наразі відстань між зайнятими ЗСУ позиціями і мостом не дозволяє високоточному західному озброєнню "дотягтися" до стратегічного об'єкту, проте раніше вище військово-політичне керівництво України неодноразово заявляло, що рано чи пізно міст буде зруйнований.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, щоб удари по Керченському мосту принесли очікуваний результат, нашим військам потрібно підійти ближче, адже так шанси обійти ворожу ППО значно зростуть.

"За час окупації на території Криму було відновлено безліч військових частин, складів з боєприпасами, інших об'єктів військового призначення, а також логістичних вузлів, які придатні для перевезення військових вантажів. Тому роботи у нас багато. Але, якщо казати про ключові на сьогодні, це Керченський міст, Чонгарський міст і логістичний вузол в Армянську в напрямку Чаплинки", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами самопроголошеного "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, в ніч на 22 червня міст на Чонгарі нібито обстріляли ракетами Storm Shadow дальністю понад 500 кілометрів, які нещодавно передали Україні міжнародні партнери.

Варто зазначити, що кілька днів тому міністр оборони рф Сергій Шойгу погрожував ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві у разі застосування цих ракет по території Криму та росії. Та, вже традиційно, замість обіцяного знищення Урядового кварталу, держава-терорист влаштувала чергову ракетну атаку на інші міста України.

За словами військового експерта, полковника запасу СБУ Михайла Притули, росіяни усвідомлюють рівень втрат через пошкодження Чонгарського мосту, і це змушує їх нервувати.

"Сьогоднішні нічні обстріли — пряме тому підтвердження. Вони не лише мстилися, а й намагалися знайти і вразити наші носії ракет, щоб позбавити Україну можливості руйнувати логістичні вузли на окупованих територіях, перебуваючи на великій відстані від них", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Наслідки для окупантів

Самопроголошений "міністр" транспорту АРК Микола Лукашенко заявив, що окупаційна "влада" Криму планує відновити Чонгарський міст вже за кілька тижнів. Тим часом, по обидві сторони переправи виникли затори з автівок, а організовані колони вантажівок запустили через Перекоп, повідомляє речник гауляйтера окупованого півострова Олег Крючков.

Військовий експерт Олександр Коваленко впевнений: удар по мосту в Чонгарі був точно не останнім. Можливо, з часом він буде виведений з ладу повністю. У будь-якому разі повноцінно використовувати цей напрямок у росіян вже не вийде. Це означає, що постачання технікою та озброєнням окупаційних військ в напрямку Мелітополя значно ускладнилося.

Замість пошкодженого Чонгарського мосту окупанти використовують логістичний вузол в Армянську, проте цей шлях не є зручним, адже вимагає зробити "гак" у 200 км. Ба більше, неподалік від цієї ділянки починається зона дії українських засобів ураження, зокрема, реактивних систем залпового вогню типу HIMARS, пояснює військовий експерт.

"Щодо наших потреб у цих логістичних вузлах, це питання буде вирішуватися з ходом контрнаступальної операції, після деокупації материкового півдня України. Цілком ймовірно, Крим буде звільнятися шляхом ізоляції, тобто логістичного відрізання окупантів як від материкової України, так і від рф. Таким чином, вони опиняться у пастці на півострові", — каже Олександр Коваленко.

Якщо Україна знищить не лише Чонгарський міст, а й унеможливить використання окупантами логістичного вузла в Армянську, питання постачання російських військ на південному напрямку опиниться під серйозною загрозою, каже військовий експерт Михайло Притула. Річ у тім, що постачати продовольство і військові вантажі на південь з окупованих районів Донбасу вкрай складно і небезпечно.

"Усі діючі залізничні вітки, що з'єднують окуповані території на сході та півдні, пролягають практично по лінії зіткнення. Таким чином, величезні ешелони техніки, озброєння та продовольства для російської армії будуть вимушені прокладати собі багатокілометровий шлях під артилерійським вогнем ЗСУ. Росіяни вже зіткнулися з серйозними проблемами постачання, і далі буде тільки гірше", — зазначає експерт.

Нагадаємо, в ударі по Чонгару окупанти вже знайшли "французський слід".