Ядерний удар по Україні не буде несподіваним, а містам нічого не загрожує – військовий експерт

Ядерному удару по Україні обов'язково передуватиме показове випробування, упевнений експерт.

Після повномасштабного вторгнення з боку рф постійно лунають погрози щодо тактичного ядерного удару по Україні. Виходячи з міркувань здорового глузду, простежити логіку володимира путіна майже неможливо, тож українцям слід бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий експерт Олег Старіков.

"Якщо в росії ухвалять таке рішення, про це всі знатимуть заздалегідь. Ефект несподіванки виключений. По-перше, з'явиться інформація про те, що ядерну зброю почали перевозити до носіїв і розгортати. Важливо: не розміщувати, як зараз у Білорусі, а саме розгортати, це принципово різні речі", – сказав він.

По-друге, розповів експерт, ядерному удару по Україні обов'язково передуватиме показове випробування, наприклад, на Новій Землі.

"По-третє, тактичний ядерний удар не будуть завдавати по містах, як це було з Хіросімою та Нагасакі. Його мета — не вбити людей чи зруйнувати інфраструктуру, а налякати і примусити нас до поступок. Локація буде обрана таким чином, щоб шкоди було завдано якнайменше. Умовно кажучи, це може бути острів Зміїний або інша подібна місцевість", — упевнений Олег Старіков.

Більше про те, що відбувається під час тактичного ядерного удару, і чи можна вижити, опинившись у зоні ураження, читайте в статті "Телеграф": "Тактичний ядерний удар: як його розпізнати і чи можна вижити у зоні ураження"

Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну і незважаючи на численні заяви про "неприпустимість ядерної війни" ядерні держави все ж таки вирішили нарощувати ядерні арсенали.