Контрнаступ не виправдав очікувань? У Міноборони відповіли на статтю СNN

ЗСУ просуваються вперед щодня, попри запеклий опір ворога

У Міноборони України відреагували на статтю CNN про те, що перший етап контрнаступу ЗСУ "не виправдав очікувань" Заходу, заявивши, що операція йде за планом, а робити висновки зараз – некоректно.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

"У військових за їхніми звітами все просувається за планом. Безумовно, ворог чинить опір, вони розуміють, що ми звільнятимемо всі території, і готуються", — зазначила вона.

Маляр наголосила, що ЗСУ просуваються щодня, незважаючи на те, що проходити доводиться замінованими ворогом територіями.

"Поступові, але впевнені. Створюються умови для звільнення територій. Оцінки робити рано, наступ триває, робити будь-які висновки некоректно. Тактика ЗСУ — насамперед зберегти особовий склад", — резюмувала заступник міністра.

Нагадаємо, посилаючись на неназваних американських чиновників та військового, CNN пише, що на думку Заходу, контрнаступ ЗСУ поки що не має серйозного успіху і просувається повільно, а росіяни несподівано демонструють більше сили та серйозну підготовку.

Як повідомляв "Телеграф", 23 червня Ганна Маляр повідомила, що на Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони зупинили наступ російських окупантів.