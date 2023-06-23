Це ж було вже: росіяни відновили шпигунський центр на Кубі, щоб стежити за США (фото)

Російські військові затопили Кубу

Росіяни продовжують вести агентурну роботу проти країн Заходу. З цією метою країна-терорист реанімувала навіть цілий шпигунський центр на Кубі, за допомогою якого ще СРСР "підглядала" за США.

Про це повідомляє The Insider.

Йдеться про центр під назвою "Лурдес", офіційно закритий ще 2001 року. Також під видом дипломатів на острів таємно перекидають "слухачів" із ГРУ та випускників вузькопрофільних вузів, пов’язаних із ракетобудуванням, обчислювальною технікою та точною математикою. Вичислити їх вдалося, в тому числі завдяки учням у посольській школі: батьки цих дітей в основному виявлялися не дипломатами, а кадровими офіцерам спецслужб зі спеціалізацією в радіоелектронній розвідці та суміжних областях.

Перші повідомлення про секретні домовленості між москвою та Гаваною про різке посилення шпигунства проти США з’явилися у липні 2014 року. Все почалося з поновлення роботи Радіоелектронного центру (РЕЦ) "Лурдес" у передмісті Гавани. РЕЦ був збудований у 1967 році і перебував у підпорядкуванні ГРУ, а також ПГУ — підрозділу КДБ, який відповідає за зовнішню розвідку.

"Його можливості дозволяли перехоплювати дані з американських супутників зв’язку, телефонні переговори та повідомлення з центру управління польотами NASA у Флориді. Чисельність військового персоналу разом з вільнонайманими досягала близько трьох тисяч осіб. У відрядження на острів записувалися за кілька років уперед, або туди відправляли тих, хто мав добрі зв'язки з КДБ", — йдеться у матеріалі.

Але й без центру російських розвідників на Кубі вистачає. Деякі з них, наприклад, оселилися у посольстві, яке знаходиться у Гавані.

"Дипломати в погонах з легкістю пробиваються по базам даних і в інтернеті", — пишуть журналісти.

Так, військовий аташат у посольстві очолює генерал Петро Куліков, якого джерела The Insider називають головним резидентом ГРУ на Кубі. Генерал вільно спілкується іспанською та англійською мовами та засвітився у Мексиці, де очолював резидентуру ГРУ.

У підпорядкуванні у Кулікова три помічники: Максим Дєльцов, який раніше служив на військово-морській базі в Гаджиєво, "піхотинець" Олександр Биков і військовий льотчик Віталій Прохоров. Окрім роботи з місцевою агентурою, військові аташе ведуть виховну роботу у школі при російському посольстві та у потрібному світлі розповідають дітям про війну в Україні.

Крім вищезгаданих росіян на кубі, наприклад, було помічено кібернетиків, представників "Аерофлоту" і навіть РПЦ.

"У Гавані батюшка відіграє важливу роль у пропаганді російського світу і, щоб заманити кубинців, у приміщенні храму крутить їм радянські військові фільми з іспанськими субтитрами", — йдеться у статті.

Інші росіяни, які живуть на Кубі, становлять ще більший інтерес. Зокрема, на сайті школи при російському посольстві було виявлено 37 учнів, чиї батьки не вказані у дипломатичному листі. Їх встановили журналісти.

"Так, батько школярки Олени Олександр Уточкін до Гавани служив у в/ч 47747 у Климовську, куди перевезли частину обладнання із закритого Путіним шпигунського центру в Лурдесі. До ліквідації військової частини у 2013 році там несли чергування близько 80 офіцерів ГРУ, що перехоплювали сигнали з американських та європейських супутників;

У соцмережах ми виявили офіцера-зв’язківця з в/ч 47747 Павла Смолка;

Разом із дочкою Уточкіна у школі навчається Олексій, батько якого Артем Половников служив у селищі Ватутінки-1 у Підмосков’ї. У Ватутінках розташований Головний приймальний центр космічної розвідки ГРУ, туди стікається інформація з усього світу;

Серед батьків є й інші випускники технічних вишів, які не мають відношення до дипломатичної роботи. Так, батько школяра Станіслава Віталій Кадирко закінчив військовий факультет Російського державного технологічного університету імені К. Е. Ціолковського. Раніше він працював у НДІ "Точні прилади", який виконує держзамовлення Роскосмосу та Ракетно-космічного центру "Прогрес";

Сергій Поддавашкін, чия донька Катерина навчається у 10 класі, закінчив Московський державний технічний університет імені М. Е. Баумана, звідки перспективних випускників набирають до Управління науково-технічної розвідки СЗР чи ГРУ;

У школі при посольстві навчаються Єгор та Дмитро. Їхнього батька Романа Любушкіна теж немає у списках дипломатів. Він закінчив Академію ракетних військ стратегічного призначення ім. Петра Великого і потім пішов служити у ГРУ. "Петрівці", як їх називають у військовій розвідці, під виглядом дипломатів сидять практично у всіх російських посольствах і фіксують цілі, за якими необхідно завдавати ракетних ударів", — зазначають журналісти.

І таких росіян на Кубі ще чимало. Зазначається, що за присутність своїх військових та експлуатацію РЕЦ у кремлі платять досить щедро. У Гавану в рамках гуманітарної допомоги йдуть нескінченні постачання пшениці, продовольства, запчастин для застарілих літаків, легкового та вантажного автопарку. У тому числі за допомогою російських фахівців ремонтуються танки, БМП та морські катери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Німеччині очікують на "агресивні дії" російських шпигунів.

Також ми повідомляли, що СБУ розкрила агента ФСБ, який тренував українських воїнів та шукав західну зброю.