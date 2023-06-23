Гучний успіх ЗСУ: у мережі пишуть про захоплення позицій під Донецьком — ворог тримав їх з часів АТО
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Мережу вже наповнили відео, які показують черговий успіх ЗСУ
Збройні сили України продовжують контрнаступ. У ньому наші воїни вже досягли чималих успіхів, а сьогодні, 23 червня, стало відомо про звільнення територій, які утримувалися росіянами ще з часів АТО.
Про це повідомив боєць ЗСУ та представник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук
Йдеться про позиції окупантів у районі Красногорівки. Їх успішно заштурмували бійці 79 бригади ЗСУ. Раніше про це говорили лише осінтери, але тепер, як можна побачити, цю інформацію підтверджують самі військові.
"Якщо хто ще не в курсі, то в районі Красногорівки 79тка взяла позиції, які були за пі***ами ще з часів АТО", - стверджує Макарук.
Разом з цією інформацією в мережі поширюються і відео, які, як стверджується, підтверджують вказане вище.
Нагадаємо, що "несолодко" росіянам сьогодні довелося і на півдні України. Там високоточними ударами прилетіло за розгвардійцями. А вчора було розбомблено міст, який з’єднував Крим із материковою частиною нашої країни.