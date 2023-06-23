"Все ще попереду": Сирський зробив важливе зізнання щодо контрнаступу ЗСУ
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Швидких результатів контрнаступу очікувати не варто
Незважаючи на те, що ВСУ вже досягає чималих успіхів у контрнаступі, основний удар України ще тільки попереду.
Це вперше підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian.
За його словами, контрнаступальні дії України "займуть певний час", а швидких результатів очікувати не варто.
"Всі хочуть миттєво і одразу здобути велику перемогу. І ми теж. Але ми маємо бути готовими до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки та багато штучних перешкод", — сказав. він, додавши, що " Наші основні сили ще брали участь у боях, ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця у обороні противника. Усе ще попереду ".
У матеріалі вказується, що Генштаб України міг сформувати 12 нових бригад для контрнаступу, дев’ять із яких було укомплектовано союзниками по НАТО.
"Вважається, що поки що лише три з них брали участь у боях", — пишуть журналісти.
Пізніше слова Сирського підтвердили й у Міністерстві оборони України. Заступник міністра Ганна Маляр сказала, що "головні події ще попереду".
"Частина резервів буде задіяна пізніше",- передає видання слова Маляр.
Нагадаємо, що наразі ЗСУ вже звільнили вісім населених пунктів у різних областях України.
Також ми повідомляли, що російський диктатор путін вже нібито "відбив" значну частину контрнаступу ЗСУ.