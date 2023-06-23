Незвично для бойового генерала: ЗМІ дізналися про хобі Сирського

Розпорядок дня у командувача Сухопутних сил ЗСУ щільний

Генерал-полковник Олександр Сирський, який дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ, виявився володарем незвичайного хобі. Під час щотижневих візитів на передову він любить фотографувати заходи сонця.

Про це в інтерв’ю The Guardian розповів його найближчий помічник. За його словами, командувач Сухопутними військами ЗСУ військовий "до мозку кісток" і щодня встає рано-вранці, щоб зробити зарядку і підготуватися до робочого дня.

Сам генерал-полковник підтвердив цю інформацію. Він розповів, що спить близько 4–5 годин на добу, а вихідного дня може дозволити собі 5,5 годин сну. Причому такий графік не пов’язаний із війною — до повномасштабного вторгнення Сирський також мало цікавився матеріальними речами і більше часу приділяв службі.

Однак професійний військовий має заняття для душі, яке зазвичай не властиве людям його професії. Олександр Сирський любить фотографувати заходи сонця під час щотижневих візитів на фронт, а знімки він охоче показує колегам.

Крім того, командувач Сухопутними військами у вільний від роботи час любить читати: на його тумбочці зараз лежать твори прусського генерала Карла фон Клаузевіца.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Головком ЗСУ Валерій Залужний розчулив мережу новим шевроном. Українці горді тим, що армією керує така людина і впевнені, що жоден із російських військових не може собі такого дозволити.