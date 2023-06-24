Восьма повітряна атака на Київ з початку червня: ППО столиці збила понад 20 ракет

Загиблих на даний момент не виявлено, постраждали семеро людей

В ніч на суботу, 24 червня, ворог восьмий раз з початку місяця атакував Київ.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555", — написав він у соціальній мережі.

Чиновник вказав на те, що силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

При цьому очільник КМВА додав, що внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Загиблих на даний момент не виявлено, постраждалих — 7 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Крім того, пошкоджено біля 40 автомобілів , які припарковані на стоянці.

Також ворожої атаки в ніч на суботу, 24 червня, зазнав і Дніпро. У місті ворожий удар припав на приватний сектор, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Знову ці тварюки обстріляли приватний сектор в Дніпрі. Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент", — написав він.

За словами мера Дніпра, на місці вибуху утворилася величезна вирва. На місці "прильотів" працюють екстрені служби, рятувальники займаються ліквідацією наслідків.

Яка кількість громадян постраждала внаслідок ворожої атаки цієї ночі — поки не уточнюється.

Філатов додав, що подробиці буде оголошено пізніше від військової міської адміністрації.

Вночі, 24 червня, через чергову атаку рф у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет з декількох напрямків. Крім Києва і Дніпра вибухи було чутно в Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві. Зокрема, в Харкові росіяни поцілили в газову трубу, на місці працюють пожежники, постраждалих немає.