Вночі по Україні ворог випустив понад 50 ракет: у ЗСУ розкрили деталі

Сили ППО знищили 41 крилату ракету і два ударні дрони

У ніч на суботу, 24 червня, росія випустила по Україні понад 50 ракет і два дрони-камікадзе. Зокрема, окупанти використовували ракети Х-22, які ППО України збивати не може.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Була атака 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", — сказав він.

Ігнат додав, що для атаки росіяни також використали бомбардувальник Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які входять у ціль балістичною траєкторією. Також окупанти випустили дві крилаті ракети "Калібр" та два дрони-камікадзе.

Спікер ВС наголосив, що ППО вночі відпрацювало досить успішно, проте ракети Х-22, на жаль, сили та засоби, які є в України, збивати поки що не можуть.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч на 24 червня було знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони.

"Вночі 24 червня противник завдав ракетного удару територією України крилатими ракетами повітряного базування з бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Десять літаків стратегічної авіації здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із Каспійського моря. Крім того, вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9 ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

Також з акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр". З півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".

"За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збиті всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одна крилата ракета "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131", — повідомили у ПС.

Уточнюється, що ракети Х-22 російські терористи направили у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому та Одесі. У столиці загинули троє людей, ще вісім людей травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС. Тіла двох жертв ще не ідентифіковані. У Солом’янському районі на багатоповерхівку впали уламки збитої російської ракети. Руйнування торкнулися трьох поверхів, спалахнула пожежа. У Дніпрі постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.