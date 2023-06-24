Поки що в росії "бунт": ЗСУ перейшли у наступ на ряді напрямків

ЗСУ досягли успіху на ряді напрямків

Поки увага українців була прикута до "громадянської війни" в росії, підрозділи ЗСУ перейшли до наступальних дій на сході України і змогли просунутися.

Як поінформувала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, наступ почався на кількох дільницях одночасно.

За її словами, йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку та Курдюмівку. На кожному з цих напрямів ЗСУ досягли успіху та змогли просунутися.

При цьому росіяни спробували провести наступи у відповідь на напрямі Куп’янська, Лимана та Мар’їнки, але зазнали невдачі.

Щодо південної частини нашої країни, то там важкі бої продовжуються в усіх напрямках. Ворог перебуває в обороні та намагається всіма силами зупинити просування українських захисників, але при цьому зазнає тяжких втрат.

Як повідомляв "Телеграф", у Міноборони України відреагували на статтю CNN про те, що перший етап контрнаступу ЗСУ "не виправдав очікувань" Заходу, заявивши, що операція йде за планом, а робити висновки зараз – некоректно.