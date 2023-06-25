Війна — день 487: у рф закінчилася "громадянська війна", а ЗСУ наступають на сході

Оперативно про головне 25 червня

Україна продовжує стримувати повномасштабну агресію росії протягом 487 днів. Українські військові продовжують тиснути на окупантів на південному напрямку, а також змогли просунутися на низці напрямків на сході нашої країни, поки росіяни відволікались на бунт ватажка ПВК "Вагнера". Тим часом загарбники продовжують тактику нічного ракетного терору, через що продовжують гинути мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин залишив Ростов, його найманці йдуть разом із ним.

Як були справи 22 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 484: важкі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні

З даними за 23 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 485: продовження контрнаступу України та загроза теракту на ЗАЕС

Про те, що відбувалося 24 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 486: контрнаступ ЗСУ просувається, тоді як у росії "військовий переворот"