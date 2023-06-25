Зачистили плацдарм: ЗСУ на Донбасі розгромили батальйон "гвардійців" рф

Ворог втратив близько 30 бійців "двохсотими", десятки було поранено, а ще приблизно з десяток попали в полон

Поки росіяни спостерігали за "путчем пригожина" у своїй країні, українські військові з 1 механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (відомої раніше як ССО "Азов") займалися звичними "повсякденними" справами – знищували російського ворога.

Зокрема, українськими воїнами було розгромлено третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади рашистів.

Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

"Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених", — сказав він.

За словами Білецького, таким чином ЗСУ повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 24 червня, Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед.