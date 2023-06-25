ЗСУ значно активізували темп своїх дій на бахмутському напрямі: свіжі карти боїв

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і просунулися вперед, а на інших ділянках лінії тривали регулярні бої

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487 день. ЗСУ ведуть контрнаступальні дії та досягають успіху одразу на деяких напрямках. Водночас російські окупанти війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські війська вели безуспішні наступальні дії у районі зв. п. Берестове Харківської області (28 км на південний схід від Куп’янська) та південніше Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної)

Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що інтенсивність російських атак на Сватовому та Кремінному напрямку знизилася.

Водночас в Міноборони росії заявляють, що загарбники відбили чотири атаки українських військ у лісовому масиві Серебрянська (11 км на південь від Кремінної). Крім того, за словами оборонного відомства країни-агресора, російські сили нібито викрили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (15 км на захід від Кремінної) та Діброва.

Донецька область

Українські сили активізували контрнаступні дії у районі Бахмута. За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ЗСУ розпочали одночасні наступальні дії поблизу самого Бахмута, на північ від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута), Ягідного (2 км на північ від Бахмута), на південний захід від Бахмута поблизу Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські "військори" стверджували, що українські сили значно активізували темп своїх дій на бахмутському напрямку, але окупанти зберегли свої позиції у цьому районі. Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішну наступальну операцію у районі н. п. Іванівське (6 км на захід від Бахмута) та Веселого.

Плюс до цього минулого тижня українські сили захопили територію, яку російські війська контролюють з 2014 року, неподалік Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки).

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Запорізька, Херсонська та Миколаївська області

Російські війська безуспішно контратакували у районі зв. п. Золота Нива (13 км на південний схід від Великої Новосілки) та спробували відбити втрачені позиції у районі н. п. Макарівка (7 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас ЗСУ продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області та досягли успіхів. Ганна Маляр повідомила, що запеклі бої продовжуються на всіх напрямках українського наступу на півдні України.

Російський блогер заявив, що українські сили посилили наступ на Роботине (12 км на південь від Оріхова) після припинення штурмів на південний захід від Орєхова. За його словами, ЗСУ зайняли позиції російських траншів біля села Роботине, а нібито ослаблення вогню російської артилерії сприяло просуванню українців. Їм вдалося просунутися на 1,5 км у бік н.п. Роботине з півночі та зайняти нові позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву щодо українського контрнаступу. За його словами, основного удару ЗСУ ще не було завдано і він чекає на окупантів попереду.