Ракетний удар по Києву: під завалами багатоповерхівки знайшли тіла ще двох загиблих

Число жертв збільшилося майже вдвічі

У Києві продовжують розбір завалів багатоквартирного будинку, в який росіяни влучили ракетою. На жаль, кількість жертв збільшилася.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

Як стало відомо, сьогодні, 25 червня, під завалами будинку у Солом’янському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Це означає, що загальна кількість жертв чергового теракту росіян наразі становить вже 5 осіб.

Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки продовжується. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

Нагадаємо, вночі, 24 червня, через чергову атаку росії у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про пуски ракет за декількома напрямками. Окрім Києва та Дніпра вибухи були чутні у Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві.

На місці трагедії побував і кореспондент "Телеграфа". Він показав весь жах чергового російського звірства. У київському будинку тепер зруйновано 18-й поверх, також постраждали 16-й, 17-й та 19-й поверх будівлі. Крім того, постраждали не менше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку.