У ЗСУ успіхи під Бахмутом: окупанти стягують до міста додаткові сили

Окупанти так і не змогли повністю захопити Бахмут

ЗСУ продовжують просуватися під Бахмутом, а росіяни перекидають туди війська, щоб зупинити просування.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий, за добу на південному та північному флангах Бахмута було пройдено від 600 до 1000 метрів.

За його словами, 186 окупантів було ліквідовано, 224 поранено, а 8 здалися в полон.

"Також знищено танк, БМП, дві САУ, два РСЗВ "Град", три протитанкові комплекси, три гармати "Мста-Б", ЗРК "Стріла-10", 6 польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" та один безпілотник "Орлан-10", — сказав він.

При цьому ворог відступати не збирається і продовжує перекидання до Бахмута підрозділів ВДВ.

За словами, Череватого, це є чітким показником того, що росіяни не збираються просто так віддавати місто, яке стало "символом російської ганьби".

"Вони 10 місяців не могли захопити його, і так до кінця і не захопили. Ростов та Воронеж за добу взяли, а районний центр Бахмут не змогли взяти", — сказав він.

Представник ВСУ також додав, що окупанти робитимуть все, щоб утримати позиції у місті та за його межами, проте Україна знає все про їхню тактику та плани.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву щодо українського контрнаступу. За його словами, основного удару ЗСУ ще не було завдано.