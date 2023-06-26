Війна — день 488: ЗСУ з боями просуваються в районі Бахмута

Оперативно про головне 26 червня

Опір України продовжується. ЗСУ розвивають наступ і тіснять російських окупантів, завдаючи їм вагомих втрат як у живій силі, так і в техніці. Проте війська росії не припиняють масово застосовувати як артилерію, так і авіацію, у тому числі й проти мирних українських мешканців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару ворога ракетами та БПЛА.

00:00 Прикордоння Сумської області протягом минулої доби знову потрапило під вогонь російських окупантів: протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів, зафіксовано 76 вибухів. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Як були справи 23 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 485: продовження контрнаступу України та загроза теракту на ЗАЕС

З даними за 24 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 486: контрнаступ ЗСУ просувається, тоді як у росії "військовий переворот"

Про те, що відбувалося 25 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 487: у росії закінчилася "громадянська війна", а ЗСУ наступають на сході