Били запальними снарядами по житлових будинках: окупанти масово обстріляли Херсон (фото, відео)

Росіяни продовжують терор мирного населення

Рано-вранці 26 червня передмістя Херсона, яке нещодавно було затоплено внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, зазнало масованого удару з боку окупантів. Ймовірно, це стало реакцією у відповідь на перехід української армії на правий берег Дніпра в місті, про що писали в мережі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, росіяни завдавали ударів запальними снарядами.

Удар припав по прибережних територіях.

"Станом на 05:00 триває контрбатарейна боротьба з росіянами у високій інтенсивності", — пише джерело.

Також місцеві жителі повідомляють про прильоти у Дніпровському районі Херсона.

"Під час ранкових обстрілів у місті Херсоні постраждала споруда на території одного з медичних закладів, багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будинків", - пишуть місцеві ЗМІ.

Водночас місцевий журналіст Костянтин Риженко зазначив, що через обстріл на вулиці виноградній спалахнули житлові будинки. За його інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Херсон приходить до тями після затоплення в результаті підриву Каховської ГЕС. Велика вода вже пішла з міста, залишивши масштабні руйнування.