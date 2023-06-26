Ворог активізувався під Бахмутом, але ЗСУ не дають розслабитись: свіжі карти боїв

Біля Мар’їнки минулої доби сталося 13 бойових зіткнень

Триває 488 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 25 червня українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. У районі Бахмута наші воїни розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу рф і знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби сталося понад 20 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Генштаб України повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася перетнути кордон у Сумській області в районі Родіонівки.

Луганська та Харківська області

Окупанти продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового, українські наступальні дії продовжуються вздовж лінії Кремінна-Сватове. Генштаб України повідомив, що росіяни без успіху наступали поблизу Берестового на Харківщині.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що окупанти активізували наступальні операції в районі Бахмута і невдало атакували на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки; на північний захід від Бахмута в районі Григорівки та Міньківки; та на південний захід від Бахмута у Івановського.

3-я окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в районі Бахмута розгромила підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу і знищила російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас між Майорськом та Курдюмівкою.

Бахмутський напрямок

Українські військові джерела повідомили, що окупанти атакували українські позиції на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а поблизу Мар’їнки за минулу добу сталося 13 бойових зіткнень.

Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 та 25 червня, показують, що українські сили незначно просунулися на північній околиці Донецька, на південь від Авдіївки та між Пісками та Первомайськом.

"Південна вісь"

Продовжуються наземні атаки обох сторін уздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Український Генштаб повідомив, що росіяни безуспішно намагалися захопити втрачені позиції біля Новодарівки.

Запорізька область

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 25 червня.

Херсонська та Миколаївська області

Російські джерела стверджували, що українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту на Херсонщині. 24 червня російський блогер заявив, що біля Антонівського мосту точилися бої між російськими ВДВ та українськими військами.

Як повідомляв "Телеграф", учасники партизанського руху "Атеш" заявили, що Збройні Сили України, можливо, 25 червня почали закріплюватись на лівому березі Дніпра.