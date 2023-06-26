Одесу атакували "Калібрами" та дронами: що відомо про наслідки нічного удару (фото)

Одеська область відбила чергову атаку ворога

У ніч на 26 червня окупанти атакували Одесу та область з повітря. По регіону завдавалися удари крилатими ракетами, також туди направили дрони-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник координаційного прес-центру сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За її інформацією, у небі над регіоном збили як мінімум два "Калібри", які прямували до прибережної зони.

"Через вибухову хвилю під час роботи по збиванню дронів пошкодило вікна у двох багатоквартирних будинках. Травмованих немає. Наслідки нічної атаки уточнюються", — зазначила вона.

Водночас жителі міста почали публікувати фотографії із руйнуваннями, спричиненими новим актом агресії країни-окупанта.

За інформацією голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, атаку з повітря українським захисникам довелося відбивати у складних погодних умовах. У момент обстрілу в Одесі була гроза та сильний дощ.

Пізніше у прес-службі Повітряних сил України повідомили, що пуски трьох крилатих ракет "Калібр" проводили з підводного човна в Чорному морі. Також на Південному напрямку було зафіксовано рух восьми "шахедів" зі східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА", — зазначили військові.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у середині червня внаслідок удару по Одесі було серйозно пошкоджено місцевий торговий центр.