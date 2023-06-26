Окупантам буде гаряче: ЗСУ отримали американські снаряди для 2С7 "Піон" (фото, відео)

Американці поповнили запаси снарядів для встановлення "Півонія"

Україна в рамках пакета військової допомоги від США, оприлюдненого 9 червня, отримала 203-мм снаряди М106, які вже успішно застосовують на фронті для самохідних установок 2С7 "Піво".

Як пише "Мілітарний", у США цей тип снарядів використовують для ведення вогню з американської самохідної гаубиці M110.

Важить такий снаряд 91 кілограм, а початкова швидкість його польоту – 594 м/с. Для порівняння, вітчизняні снаряди мають вагу 110 кілограмів.

М106 може вражати цілі на відстані 16,8 км, тоді як снаряди, що були у ЗСУ, мають дальність стрілянини майже вдвічі більше.

Наші військові з початку повномасштабної війни застосовували для стрілянини з установок 2С7 "Півон" вітчизняні снаряди. Майже за півтора року війни запаси помітно зменшилися, через що знадобилася допомога від західних партнерів.

Щодо самої системи 2С7, то її виробляли на Кіровському заводі в Ленінграді з 1975 року. 203-мм гармата 2А44 має максимальну скорострільність 1,5 пострілу за хвилину. Зброю створювали для ударів по особливо важливих об’єктах противника, техніці ворога та фортифікаційних спорудах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як ЗСУ використовують трофейну техніку на фронті.