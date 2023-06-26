У Данії пройшли таємні переговори про Україну: ЗМІ розкрили деталі та назвали головну тему

У Європі таємно обговорювали ситуацію в Україні

Нещодавно у Данії відбулася мирна конференція щодо України, участь у якій нібито брали представники Китаю, Індії, Бразилії, ПАР та інші.

Як пише місцеве видання Deutschlandfunk, переговори відбулися у Копенгагені.

За даними джерела, конференцію провели в умовах суворої секретності.

Зустріч присвятили вивченню підтримки з боку держав Глобального Півдня, які переважно нейтрально чи обережно висловлювалися про криваву війну, розпочату росією.

Водночас, офіційні мирні переговори, ініціатором яких виступає Україна, можуть відбутися вже в липні. При цьому ЗМІ не мають інформації про зміст або учасників майбутнього саміту.

Нагадаємо, що нещодавно зі своїм мирним планом до Москви та Києва приїжджала африканська делегація. Під час приїзду африканців в Україну росіяни випустили по Києву свої ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бразилії в черговий раз заговорили про те, що росію та Україну слід посадити за стіл переговорів. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що мирна угода нібито "не вважатиметься здачею України".