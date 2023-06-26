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У Данії пройшли таємні переговори про Україну: ЗМІ розкрили деталі та назвали головну тему

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Данія Новина оновлена 26 червня 2023, 11:23
Данія. Фото РБК

У Європі таємно обговорювали ситуацію в Україні

Нещодавно у Данії відбулася мирна конференція щодо України, участь у якій нібито брали представники Китаю, Індії, Бразилії, ПАР та інші.

Як пише місцеве видання Deutschlandfunk, переговори відбулися у Копенгагені.

За даними джерела, конференцію провели в умовах суворої секретності.

Зустріч присвятили вивченню підтримки з боку держав Глобального Півдня, які переважно нейтрально чи обережно висловлювалися про криваву війну, розпочату росією.

Водночас, офіційні мирні переговори, ініціатором яких виступає Україна, можуть відбутися вже в липні. При цьому ЗМІ не мають інформації про зміст або учасників майбутнього саміту.

Нагадаємо, що нещодавно зі своїм мирним планом до Москви та Києва приїжджала африканська делегація. Під час приїзду африканців в Україну росіяни випустили по Києву свої ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бразилії в черговий раз заговорили про те, що росію та Україну слід посадити за стіл переговорів. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що мирна угода нібито "не вважатиметься здачею України".

Теги:
#Україна #Росія #Данія #Переговори