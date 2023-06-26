Українці отримують повідомлення від мертвих: у Мінцифри розповіли, як цього уникнути

Оператори продають номери загиблих

В Україні бронюватимуть номери телефонів військових, які загинули чи зникли безвісти на війні. Таке рішення покликане вирішити низку неприємних моментів для їхніх родичів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його інформацією, дані мобільні номери резервуватимуться операторами на два роки. Федоров пояснив, що зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж, проте тепер цього не відбуватиметься. Це дозволить уникати неприємних ситуацій із повідомленнями від мертвих.

Ініціатором цього рішення виступив блогер та один із засновників "Демсокіри" Юрій Гудименко. Причиною цього стали інциденти, в які, зокрема, потрапляв і він особисто.

"Наприкінці осені я отримав повідомлення від загиблого ще в 2018 році пацана. Знову. У черговий раз. "…тепер у Viber". "…приєднався до Telegram". Такі повідомлення від загиблих бійців отримували тисячі людей щодня. Тому що номери, які довго не використовувалися, оператори мобільного зв’язку через деякий час відключали та перепродавали, хтось купував сім-карту з номером, який у когось записаний як "Батько" або "Улюблений". І рідним, близьким починали надходити однотипні повідомлення від мертвих ", — розповідає Гудименко.

Як зарезервувати мобільний номер загиблого

зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

повідомте номер для резерву

вкажіть, від кого звернення

чекайте на SMS з рішенням

Зазначається, що зараз ця функція працює у тестовому режимі.

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