"Було неприємно": головний рабин України пояснив, чому у Києва складнощі із ізраїльською підтримкою

Ізраїльтяни образилися на один із вчинків України, через що зменшили темпи підтримки Києва

Рішення Києва проголосувати за резолюцію ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході вплинуло на відносини між Україною та Ізраїлем.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів головний рабин України Моше Реувен Асман.

За його словами, таке рішення в Ізраїлі було сприйнято негативно.

"Вони не зрозуміли, чому Україна голосувала проти. Це вдарило рикошетом та пошкодило стосункам на різних рівнях. Я знаю в Ізраїлі організації, волонтерів, які з ранку до ночі допомагали Україні. Вони відреагували гостро, з образою: "Як же так?" перестали допомагати. Зараз уже все нормально, все налагодилося. А тоді…" — сказав він.

Рабин не виключає, що таким жестом Україна хотіла натиснути на Ізраїль, щоб він надавав більше допомоги.

"Тиск — не спосіб, треба домовлятися. Тоді довелося звертати увагу: так, Україна проголосувала проти. Але подивіться на росію! Вона завжди голосує проти Ізраїлю, у 100%. Але все одно це було дуже неприємно", — додав він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Тирани на останньому зітханні не раз розігрували єврейську карту": інтерв’ю з головним рабином України Моше Реувеном Асманом, ч.II

Нагадаємо, що нещодавно українське посольство в Ізраїлі розмістило у Facebook досить жорстке звернення до уряду Ізраїлю. Зокрема, там звинуватили ізраїльтян у нарощуванні темпів співпраці з рф. "Телеграф" писав про те, як цю подію прокоментував речник Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук.