Тисячі гвинтівок та мільйони набоїв: Польща озброїть підрозділи МВС України

Допомога отримають підрозділи, що воюють на фронті

Польща продовжує всіляко допомагати нашій країні у війні проти російських агресорів. На цей раз сусідня держава вирішила озброїти підрозділи українського МВС.

Про це повідомляє польське агентство PAP, посилаючись на слова голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

За його словами, Польща вже незабаром розпочне постачання зброї до підрозділів, підпорядкованих українському МВС, які воюють на фронті. А це означає, що нові озброєння отримають у тому числі нацгвардійці, прикордонники тощо.

"Наразі найважливіше — це зброя. Незабаром ми починаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції та Прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", — заявив Камінський..

Він також додав, що Польща надаватиме допомогу і пораненим українцям. За його словами, МВС Польщі володіє мережею спеціалізованих шпиталів. Камінський наголосив, що цієї допомоги зараз більше потребують українці, які воюють за свободу, у тому числі й Польщі.

"Ті, хто отримає поранення на фронті, можуть розраховувати на нашу допомогу… Ми також підтримуватимемо медичним обладнанням українські шпиталі, які є у підпорядкуванні МВС України. Особлива допомога направлятиметься до шпиталів, розташованих поблизу фронту – у Харкові та Херсоні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak.