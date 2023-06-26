"путін злий подвійно": чи виживе пригожин після заколоту в росії

пригожин не просто зрадив путіна, він ще й змусив його боятися

Усі гарантії безпеки, про які пригожин домовився з лукашенком, навряд чи спрацюють. рутін ніколи не пробачить заколот найманців, що є його особистою зрадою.

Таку думку висловив експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий у коментарі "Телеграфу".

Дикий вважає, що в цілому вчинок пригожина, який знає путіна вже не одне десятиліття, виглядає досить дивним. А довіриться диктатору, який не прощає зрад, було помилкою.

"путін не прощає зради. Тих, кого він вважає людьми, які зрадили особисто його, він дістає завжди і скрізь. Зокрема за кордоном. І усуває руками російських спецслужб. А пригожин не просто зрадив путіна, він ще й змусив його боятися. Так що тут путін злий подвійно. Тому, як на мене, жити пригожину залишилося вкрай недовго. Вб’ють його в Білорусі чи спочатку дадуть відлетіти до Африки, а потім уб’ють там — суто технічне питання для КДБ-ФСБ. Але що він не житець – 99%", — каже експерт.

Більше про те, чому зупинився пригожин і що показав його бунт ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Євгена Дикого "Телеграфу" під назвою: "Фальстарт, "чорний лебідь" чи тектонічний зсув? Що показав заколот вагнерівців".

Варто зазначити, що аналогічної думки дотримуються і на Заході, пророкуючи пригожину швидку смерть.

Раніше ми писали про те, що пригожин видав першу заяву після кінця заколоту в росії.