Україна отримає військову допомогу від США ще на 500 мільйонів: ЗМІ дізналися подробиці

ЗСУ отримають підкріплення у техніці

Україна отримає новий, 41-й пакет військової допомоги від США на суму до 500 мільйонів доларів. За попередніми даними, до нього увійде наземна техніка, яка вкрай потрібна для успішного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних офіційних осіб США. Очікується, що про надання допомоги оголосять вже у вівторок, 27 червня.

Очікується, що до нового пакету допомоги увійдуть вже відомі бойові машини Bradley у кількості 30 одиниць та бронетранспортери Stryker у кількості 25 одиниць. Крім цього, США передадуть боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітних комплексів Patriot та Stinger, протитанкові засоби, у тому числі Javelin.

Це не є остаточним складом пакету військової допомоги. Він може бути доопрацьований перед остаточним твердженням. Також повідомляється, що фінансуватиметься він за рахунок президентських повноважень щодо вибірки коштів, або PDA, які дозволяють президенту передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Загальна сума військової допомоги, яку Америка вже передала Україні, становить понад 40 мільярдів доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США переоцінили вартість військової допомоги Україні. Різниця між реальною вартістю та очікуваною становила кілька мільярдів доларів.