Війна — день 489: ЗСУ продовжують "перемелювати" і тіснити окупантів на півдні та сході

Оперативно про головне 27 червня

Протистояння українських сил оборони російському вторгненню триває. Збройні сили України поступово продавлюють оборону окупантів та звільняють українську землю, проте на звільнених територіях їх зустрічає лише розруха та запустіння.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Бої на Бахмутському напрямку: за добу сталося 17 боєзіткнень із ворогом, знищено 153 окупанти, 203 поранено, 6 взяли в полон, повідомив прессекретар Східного угруповання військ Череватий.

Череватий додав, що Силами оборони знищено 2 САУ, 13 гармат, бойову машину десанту, чотири БПЛА та протитанковий ракетний комплекс.

Як були справи 24 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 486: контрнаступ ЗСУ просувається, тоді як у росії "військовий переворот"

З даними за 25 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 487: у росії закінчилася "громадянська війна", а ЗСУ наступають на сході

Про те, що відбувалося 26 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 488: ЗСУ з боями просуваються в районі Бахмута