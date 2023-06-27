ЗСУ просунулися на півдні та під Бахмутом, а окупанти "тиснуть" у Мар’їнці: свіжі карти боїв

Окупанти стягують резерви під Бахмут, намагаючись утримати місто

Триває 489-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії та станом на 26 червня просунулися як мінімум на двох ділянках фронту. Окупанти стягують резерви під Бахмут і втрачають позиції на півдні та в Донецькій області, проте мали певний успіх у Мар’їнці.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля ворога, як і раніше, спрямовані на Лиманський, Бахмутський та Мар’їнський напрями — протягом доби там сталося понад 35 бойових зіткнень.

Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська очистили російський плацдарм через канал Сіверський-Донець Донбас на Бахмутському напрямку, а російські воїнкори стверджували, що українські війська просунулися на південний захід від Бахмута.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інші українські офіційні особи та кадри з геолокацією підтвердили, що станом на 26 червня українські сили звільнили Рівнопіль неподалік кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Російські джерела також підтвердили, що українські сили продовжували контрнаступні операції у районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Прес-секретар Таврійської групи військ України полковник Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися на півтора кілометри на Запорізькому напрямку. Ганна Маляр заявила, що українські сили відбили 130 квадратних кілометрів території на півдні України від початку українського контрнаступу.

Міноборони Великої Британії повідомило, що росіянам, ймовірно, не вистачає оперативних резервів, які могли б протистояти одночасним загрозам з боку українських сил на кількох ділянках фронту в сотнях кілометрів одна від одної, переважно у Бахмуті та півдні України.

Луганська та Харківська області

26 червня росіяни провели наземні атаки у районі Кремінної. Міноборони росії заявило, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Спірного.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Українські сили просунулися вперед на Бахмутському напрямі. Сирський заявив, що ЗСУ очистили російський плацдарм через канал Сіверський-Донець Донбас, можливо, мають на увазі район на південний захід від Бахмута.

Російські блогери стверджували, що українські сили просунулися в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися на 600–1000 метрів на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Міньківки, Григорівки та Богданівки. Череватий заявив, що російські сили перекидають частини ПДВ, піхоту, БАРС (російський бойовий резерв), територіальні війська, частини "Шторм-Z" та частини приватних військових компаній до Бахмуту, щоб зберегти контроль над містом.

Донецька область

Окупанти продовжили атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. На кадрах з геолокацією видно, що російські сили останнім часом досягли обмежених успіхів у Мар’їнці. Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції біля Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Продовжилися бої на кордоні Донецької та Запорізької областей, українські сили досягли успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новодарівки, намагаючись відбити позиції.

Запорізька область

Кадри з геолокацією підтвердили, що на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (Лівому) березі Херсонської області.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", речник Об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, як сьогодні виглядає звільнений Силами оборони Рівнопіль на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.