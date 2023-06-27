росія вдарила по Кременчуку в річницю удару по ТЦ: всі подробиці

Ракети X-22, як і рік тому, полетіли на Кременчук

Сьогодні, 27 червня, у річницю удару по Кременчуку росіяни знову запустили ракети по цьому місту. На жаль, вже є інформація про "прильоти".

Про це повідомляє "OBOZREVATEL".

За даними видання, у Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги, а зараз до місця подій масово їдуть "швидкі".

Водночас у місцевих Telegram-пабликах кажуть, що інформація про масовий виїзд медиків нібито "не відповідає дійсності".

"Була похоронна процесія, яка їхала у супроводі поліцейських та ШМД із включеними спецсигналами", — стверджують автори посту.

Офіційної інформації поки що не надходило. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що про подробиці говорити ще зарано, але розповів про типи ракет, які були запущені по місту. За його даними, російські терористи застосували по Кременчуку такі ж ракети, як і рік тому — X-22.

"Був виліт двох Ту-22м3, які випустили 2 ракети, їхня швидкість — понад 4000 кілометрів на годину. Ракета має дуже серйозну вибухову потужність. Вибухова частина — це близько тонни вибухівки. А ще вона досить неточна", — розповів Ігнат.

Оновлено: з'явилася офіційна інформація про "прильоти".

"Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — кажуть у Полтавській ОВА.

Нагадаємо, що 27 червня 2022 року ТЦ, в якому знаходилася велика кількість людей, був атакований російською крилатою ракетою X-22. Наступного дня після трагедії стало відомо про 20 загиблих та 59 поранених.