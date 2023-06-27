Є своя особливість: Маляр пояснила, чому ЗСУ повільно просуваються під Бахмутом

Успіх ЗСУ під Бахмутом вимагає часу та терпіння

Українські військові ось уже четвертий день продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і мають там певні успіхи, проте є причини, через які просування там не може бути швидшим.

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступник голови Міноборони Ганна Маляр, просування в цьому районі "поступове, але впевнене". Втім, вона додала, що до самого міста українські захисники не заходили.

При цьому, за словами Маляра, наступальні дії в цьому районі мають свою особливість, яка уповільнює просування. Річ у тому, що на околицях Бахмута створена розгалужена система інженерних укріплень та опорних пунктів.

"Все це свого часу готувалося нашою військовою та місцевою владою для оборони, власне що й допомогло так довго тримати її. Але зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тому, щоб звільнити ці землі, потрібно трохи більше зусиль та терпіння", — зауважила вона.

Водночас чиновниця зазначила, що під час планування своїх операцій ЗСУ враховували розбіжності між російською армією та найманцями ПВК "Вагнер".

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ напередодні анонсували "результати, які всіх потішать" і вони мають надійти незабаром.