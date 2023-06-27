В ООН звинуватили Україну в "зловживаннях" під час затримання колаборантів та бойовиків: українці в гніві

У мережі розгорівся справжній скандал

ООН, яка з початку повномасштабної війни продовжує вражати українців своїми діями, відзначилася ще одним скандальним рішенням. Там поскаржилися, що Україна якось не так поводиться з колаборантами.

Про це йдеться у новому звіті організації.

В ООН видали, що після введення воєнного стану в Україні в лютому 2022 року до Кримінального кодексу було внесено зміни щодо затримання людей, які можуть становити загрозу національній безпеці. Це нібито спричинило появу "сприятливого середовища" для "довільних затримань". Зокрема, там говорять про 75 випадків, коли українські силовики "довільно затримали" цивільних, переважно підозрюваних у кримінальних злочинах, пов’язаних з війною.

Крім того, УВКПЛ заявляють про "зловживання" українськими силовиками під час затримання кількох цивільних за ймовірну участь у бойових діях на боці бойовиків "ЛДНР" у 2014-2020 роках. Цих людей нібито "довільно позбавили волі" під час затримання.

У зв’язку з цим ООН закликала Україну "забезпечити проведення будь-яких арештів відповідно до підстав та процедур, встановлених законом", а також "припинити надмірне використання внутрішнього законодавства, щоб виправдати затримання без суду чи ордера".

На цю заяву відреагували у мережі, де вже спалахнув справжній скандал. Міжнародну організацію звинувачують у "нікчемності" і порадили більше звертати увагу на окупантів, які щодня вбивають українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ООН насмішила українців своїм новим рішенням.

Також ми повідомляли, що Грета Тунберг відверто висміяла роботу ООН після підриву Каховської ГЕС