Вночі у Мелітополі лунали потужні вибухи: окупанти підозріло мовчать (відео)

Окупантам передали чергове "привіт"

Після опівночі 28 червня в окупованому Мелітополі, де нещодавно підірвали залізницю, пролунала серія потужних вибухів, які чули у різних районах міста.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, перед вибухами тут пролунав сигнал повітряної тривоги.

"Навіть там намагалися щось зі свого ППО збити. Рогов завтра скаже — збили все. Ну а поки що, хлопці на КамАЗах та Уралах їдуть по хлопчиків у трусиках у місця прильотів, ну чи за тим, що залишилося", — йдеться у публікації.

У той же час моніторинговий паблік "Николаевский ванек" пише, що виходи ППО спостерігалися з району аеродрому і трохи на захід від міста.

"Значить будемо додавати", — пишуть там.

Цікаво, що інформація про вибухи з’явилася в мережі близько 00:30, проте станом на ранок окупанти так і не опублікували жодних подробиць. Там лише підтвердили сам факт вибухів.

"У місті прозвучала серія вибухів. Наразі йдеться про шість вибухів. Подробиці пізніше", — пише окупант Володимир Рогов.

Місцеві жителі, у свою чергу, зазначають, що ще жодного разу не чули таких потужних вибухів у місті.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти готуються вивезти з Мелітополя тисячі дітей.