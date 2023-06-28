Ще не починали? Резніков заінтригував заявою про контрнаступ ЗСУ

У Міноборони анонсували гучні події на фронті

Активне звільнення наших військових населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях у червні не є головною подією контрнаступу Збройних сил України.

Таку заяву в інтерв’ю Financial Times зробив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами голови оборонного відомства, коли станеться головна подія, всі одразу зрозуміють, про що йшлося.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", — зазначив він.

При цьому Резніков попросив українців не акцентувати увагу на інформації з мережі про те, що ЗСУ повільно просуваються на фронті. Міністр дав зрозуміти, що більшість бригад, які пройшли навчання на Заході, а також сучасні танки і техніка НАТО, ще не задіяні в контрнаступі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з початку червня почали надходити офіційні підтвердження успіхів наших військових у низці населених пунктів. Також про успіхи наших військових висловились у британській розвідці. Там зазначили, що українські військові відтісняють супротивника одразу на кількох напрямках фронту.