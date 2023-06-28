Сім’я допомагала армії росії? Навколо українського заступника міністра спалахнув скандал

У родича чиновника знайшли російські паспорти, а також літературу про "велич" росії

Після початку повномасштабної війни родичі заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного працювали на забезпечення російського військово-промислового комплексу (ВПК). У такий спосіб родина чиновника заробляла гроші за рахунок забезпечення армії країни-агресора.

Про це пише OBOZREVATEL, публікуючи відповідні документи, що підтверджують зв’язки Бідного зі скандалом навколо забезпечення армії ворога.

Так, якийсь час тому ГБР затримала колишнього нардепа Партії регіонів, бізнесмена Григорія Дашутіна. Він займався постачанням товарів російським військовим компаніям. 95% продукції, що виробляється в Україні, відправляли агресору. Він входив до складу фракцій Соцпартії, ПППУ, Воля народу, Трудова Україна. Також протягом кількох років він займався громадською політикою, але потім припинив цю діяльність. Однак далеко від політики він все ж таки не відійшов, адже його зять Матвій Бідний став заступником міністра.

Правоохоронці з’ясували, що сім’ї колишнього народного депутата Дашутіна займалася постачанням держпідприємства росії високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання ще далекого 2014 року.

Фото: OBOZREVATEL

Варто зазначити, що компресори та компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 "Молодець", які знаходяться у складі ракетних військ стратегічного призначення росії.

У ході проведення обшуків у Дашутіна та членів його корпорації знайшли російські паспорти, а також літературу про "велич" росії.

Також зазначається, що Дашутін має доньку Вікторію, вона ж є дружиною Матвія Бідного. У його деклараціях саме на неї оформлено чисельне майно сім’ї заступника міністра. У них він вказував і родинні зв’язки з Вікторією Дашутіною та спільне майно зі скандальним Григорієм Дашутіним.

Фото: OBOZREVATEL

OBOZREVATEL у своєму матеріалі зажадав від заступника міністра Матвія Бідного добровільно піти у відставку, а також дати публічне пояснення ситуації навколо його родичів, які забезпечують армію агресора під час війни. Видання також звертається до міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та прем’єр-міністра з вимогою провести внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча спіймали на співпраці з російським ФСБ.