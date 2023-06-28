Письменник, журналістка та політик: троє колумбійців постраждали від ракетного удару по Краматорську

Колумбійці в момент прильоту ворожої ракети вечеряли у піцерії

У результаті ракетного удару по Краматорську, скоєного російськими окупантами 27 червня, серед постраждалих опинилися колумбійці, які вечеряли в піцерії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на інформацію глави "Центру порятунку життя" В’ячеслава Запорожця. Волонтери цього центру допомагали евакуювати поранених із місця події.

Так, одним із постраждалих був колумбійський письменник, есеїст, журналіст і редактор Ектор Абад Фасіолінсе, ще одним - політик Серхіо Харамільо Каро, який обіймав посаду радника з нацбезпеки Колумбії з 2010 по 2012 рік. Також він керував мирним процесом між Колумбією та партизанами FARC з 2016 до 2016 року. Крім того, постраждала колумбійська журналістка Каталіна Гомес. Усіх їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона отримала серйозні травми й зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Також під час ракетного удару у піцерії перебував журналіст із Брюсселя Арно де Декер, який поряд з іншими став свідком злочину російських окупантів проти мирних громадян.

Зазначимо, що у вівторок, 27 червня, загарбники завдали ракетного удару по громадському харчуванню в центрі Краматорська, де на той момент було багато людей, у тому числі й діти. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, з них троє дітей. Ще 56 людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала агента російських спецслужб, який допоміг ворогові скоригувати вогонь по кафе у центрі Краматорська. Він розповів, що робив та яку інформацію передав окупантам.