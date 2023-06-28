Командування росіян не знає всіх успіхів наступу ЗСУ: Резніков назвав причину

Українські війська звільняють Україну від окупантів, завдаючи їм значних втрат

Окупанти не завжди повідомляють керівництво про те, що ЗСУ вигнали їх з захоплених раніше в Україні територій. Вони бояться реакції начальства.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times.

Він наголосив, що мета українських військ у звільненні земель України і вони йдуть до неї, завдаючи російським окупантам великих втрат.

Резніков додав, що українські воїни зуміли досягти "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, щоб уникнути викриття українських військ.

"Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", — сказав глава Міноборони.

Як розповідав "Телеграф", у цьому ж інтерв’ю Резніков заявив, що активне звільнення нашими військовими населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях у червні не є головною подією контрнаступу Збройних сил України. За словами глави оборонного відомства, коли трапиться головна подія, всі відразу зрозуміють, про що йшлося. Він також закликав українців не акцентувати увагу на інформації з мережі про те, що ЗСУ повільно просуваються на фронті.