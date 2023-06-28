"Потрібна національна згода": Зеленський зробив заяву щодо перемоги у війні (відео)
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Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. З трибун парламенту він, зокрема, поговорив і про майбутню перемогу.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви глави держави.
За його словами, у нашій країні має бути національна згода з приводу того, якою має бути перемога у війні.
"Україна сама обиратиме альянси для себе і свого майбутнього. Очевидно в ЄС, очевидно, в НАТО. Ми повинні усвідомлювати, що шлях до головного до нашої перемоги — важкий. Зараз поки що ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але має бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", — сказав Зеленський.
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