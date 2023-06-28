"Чекайте на хороші новини": у ЗСУ похвалилися новою далекобійною зброєю (відео)

Подібний БПЛА поки що з’явився лише на озброєнні однієї бригади.

Українські військові отримали нові можливості вести розвідку та завдавати ударів у глибокому тилу окупантів і навіть на території росії.

Як повідомила пресслужба 13 окремої єгерської бригади Збройних сил України, йдеться про новітні дрони, які поки що є на озброєнні тільки у них.

Зокрема, наголошується, що українська розвідка отримала можливість проводити залетіти на 300 кілометрів углиб російської території, а на демонстраційному відео показано, як український безпілотник виконує завдання над містом Воронеж.

При цьому наголошується, що на озброєння бригади потрапили не тільки розвідувальні, а й ударні безпілотники, назви яких не називаються.

"Склади, бази, техніка – все, що ми бачимо, буде знищено миттєво. Чекайте на хороші новини незабаром", — йдеться у повідомленні.

Один із представників підрозділу зазначив, що БПЛА був зроблений в Україні за допомогою західних партнерів, він здатний вести аеророзвідку на території противника та передавати отриману інформацію в онлайн-режимі.

"Тому зі спробами російських військових заглушити наш сигнал марно", — зазначив військовий.

Як повідомлялося раніше, в Україні нарощують виробництво вітчизняних безпілотників нового зразка. Так днями фахівці "Укроборонпрому" за сприяння військових успішно застосували один із дронів на відстані 1000 кілометрів, хоча про мету удару розробники повідомляти не стали.